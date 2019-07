15-Jähriger stahl Fahrrad: Polizei sucht nach Besitzer .

Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Scheibbs wurde am Mittwoch, gegen 21.00 Uhr, im Bereich des Bahnhofes Wieselburg mit einem Herrenfahrrad angehalten, das er am selben Tag in Wieselburg gestohlen haben dürfte.