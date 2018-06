Seit 19. Jänner wurde fast jeden Freitagabend beziehungsweise Samstagvormittag im Seminarraum der Fachschule Gaming, der Bezirksbauernkammer Scheibbs oder dem Gasthaus Knoll ein Vorbereitungskurs für das Erlangen der ersten niederösterreichischen Jagdkarte abgehalten. Die praktische Ausbildung erfolgte an der Schießstätte Wieselburg. An einem Tag wurde Schrotschießen an der Schießstätte Lonitzberg abgehalten. Als praktische Ergänzung organisierte man mehrere Exkursionen.

Am 28. und 29. Mai fand die mündliche Prüfung im Schloss Weinzierl statt. Alle Kandidaten, die die mündliche Prüfung bestanden haben, traten am 29. Mai zum praktischen Teil (Kugel- und Schrotschießen) der Prüfung an. 15 Kandidaten aus dem Bezirk haben beide Teile bestanden und damit den Jungjägerkurs 2018 erfolgreich absolviert. Die Überreichung der Prüfungsbestätigungen erfolgte durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission Andreas Eisbacher und Bezirksjägermeister Ferdinand Schuster.