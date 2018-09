Immer mehr Produzenten nutzen die Ab Hof-Messe, um sich mit verschiedenen Produktprämierungen einem Qualitätswettbewerb zu stellen. Neben den Wettbewerben goldenes Stamperl, goldene Birne, Speck-Kaiser, Brotkaiser, Öl-Kaiser und Fisch-Kaiser erfreut sich die goldene Honigwabe besonderer Beliebtheit:

1.492 eingesendete Honigproben und 45 Metprodukte bedeuteten im Vorjahr einen absoluten Probenrekord und sind ein Beweis der enormen Beliebtheit dieser einzigen österreichweiten Prämierung von Honig, Honigprodukten und Met. 2019 wird der Wettbewerb in der bewährten Form beibehalten. Und auch der Kreativität der Produzenten sind in der Kategorie „Spezialitäten mit Honig“ keine Grenzen gesetzt.

Sämtliche Teilnehmer, die zumindest drei Produkte in drei verschiedenen Kategorien einsenden, nehmen automatisch am Wettbewerb um den „Imker des Jahres“ teil. Die Kategorien „Blütenhonig“ und „Waldhonig“ sind dabei Pflicht. Der punktbeste Teilnehmer kann sich neben dem Titel „Imker des Jahres“ auch noch über einen von der Fachzeitschrift „Bienen aktuell“ gesponserten Betrag von 750 Euro freuen. Darüber hinaus nehmen die topplatzierten Honige an einer Verkostung für den GenussGuide Gault&Millau teil. Detaillierte Anmeldeunterlagen (Einreichfrist: 8. bis 12. Oktober 2018) erhält man bei der Messe Wieselburg, 07416/502-0 oder unter www.messewieselburg.at.

Die Ab Hof 2019 findet von 8. bis 11. März statt.