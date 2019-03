Rund 33.000 Besucher zeugen von ungebremstem Zuspruch und von regem Interesse am Thema „Direktvermarktung“ – gerade auch bei der Jubiläumsausgabe dieser europaweit einmaligen Messe.

Rund 300 Aussteller füllten die Messehallen bis auf den letzten Quadratmeter. Das Einzugsgebiet der Messebesucher reicht bei den Fachbesuchern von Schweden über Schweiz, Italien und Deutschland bis zu den östlichen Nachbarländern Österreichs.

Selbstverständlich konnten auch Gäste aus dem gesamten österreichischen Bundesgebiet auf der Messe begrüßt werden. Gleiches gilt auch für den Konsumentenbereich: Das Verkosten und der Verkauf bäuerlicher Lebensmittel in höchster Qualität hat auch bei der 25. Ausgabe nichts an Aktualität eingebüßt.

133 Kategorie-Sieger geehrt

„Die Ergebnisse der „AB HOF“ 2019 haben einmal mehr gezeigt: Unsere Österreichischen Bäuerinnen und Bauern produzieren zu besten Qualitätsstandards. Sie bleiben niemals stehen, sondern verbessern sich stetig. Wer hochwertige Lebensmittel produzieren will, muss dies mit Leidenschaft machen. Unsere Bäuerinnen und Bauern sind bei der Lebensmittelqualität Vorreiter, darauf können wir stolz sein“, freut sich Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus anlässlich der Eröffnung der Messe und der zuvor stattgefundenen Siegerehrung der verschiedenen Qualitätswettbewerbe.

Dabei wurden nicht weniger als 133 Kategorie-Sieger der Wettbewerbe „Das goldene Stamperl“, „Die goldene Birne“, „Die goldene Honigwabe“, „Speck-Kaiser“, „Brot-Kaiser“, „Öl-Kaiser“, „Fisch-Kaiser“ und – HEUER NEU – „Pasta-Kaiser“ und „Das goldene Blunz´nkranzl“ von der anwesenden Prominenz geehrt. 2019 wurden zu den unterschiedlichen Prämierungen insgesamt unglaubliche 5.942 Produkte eingesendet, diese Zahl an Einreichungen bedeutet einen absoluten Rekord und verdeutlicht, wie wichtig der damit verbundene Qualitätsvergleich für die Produzenten ist.

"Produzent des Jahres" teilen sich zwei Einreicher

Herr Gerhard Neuhold aus Graz wurde als „Imker des Jahres“ ausgezeichnet und durfte sich über einen Geldpreis in der Höhe von € 750,--, zur Verfügung gestellt vom Fachmagazin „Bienen aktuell“, freuen. Den Titel „Produzent des Jahres“ mussten sich in diesem Jahr zwei Einreicher teilen. Herr Andreas Moser aus Mitterkirchen in OÖ und die Destillerie Weidenauer aus Kottes in NÖ erreichten die exakt gleiche Anzahl an Punkten und durften sich über diese besondere Auszeichnung - verbunden mit einem Siegerscheck von je € 500,-- von der Zeitschrift „Kochen und Küche“ - freuen.

Neben den Besuchern aus dem Kreis der bäuerlichen Direktvermarkter nutzten auch Gewerbebetriebe (Fleischer, Gastronomie…) die „AB HOF“ als Informationsplattform und finden hier neue Lieferanten, weil diese Messe einen perfekten Marktüberblick für Maschinen, Geräte, Hilfsmittel und Dienstleistungen für Vermarktung und Veredelung von Lebensmitteln bietet.