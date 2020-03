Die "Ab Hof" ist europaweit einzigartig und lockt jährlich über 35.000 Besucher an. Mehr als 300 Aussteller bieten ein umfangreiches Waren- und Dienstleistungsspektrum. Hier finden Milch-, Fleisch-, Gemüse-, Wein-, Getreide- und Obstbauern alles, was sie für die Lebensmittelherstellung sowie Vermarktung benötigen. Ein Schwerpunkt ist zudem den Imkern gewidmet. Die Messe deckt nicht nur alle Fachbesucher-Interessen ab, sondern ermöglicht auch für Konsumenten Verkostungs- und Einkaufsmöglichkeiten hochwertigster Agrarprodukte.

Die Ab Hof ist von 6. bis 9. März 2020 (Freitag bis Montag) täglich von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Der Konsumententeil in der Wieselburger-Halle (Halle 10) und NÖ-Halle (Halle 11) ist am Freitag und Sonntag bis 19:00 Uhr und am Samstag anlässlich des Steirerabends bis 00:00 Uhr geöffnet.

Vergünstigt für AboClub-Mitglieder!