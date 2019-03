Die 25. AB HOF Messe in Wieselburg hat heute im Beisein von Bundesministerin Elisabeth Köstinger und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf ihre Pforten geöffnet. Bei Europas Leitmesse für bäuerliche Direktvermarkter wurden in neun Kategorien Auszeichnungen vergeben. Als Produzent des Jahres wurde der „So schmecktNiederösterreich“-Partnerbetrieb Weidenauer aus Kottes ausgezeichnet.

Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, freut sich anlässlich der Prämierung: „Die Ergebnisse der AB HOF Messe 2019 haben einmal mehr gezeigt: Unsere Österreichischen Bäuerinnen und Bauern produzieren zu besten Qualitätsstandards. Sie bleiben niemals stehen, sondern verbessern sich stetig. Wer hochwertige Lebensmittel produzieren will, muss dies mit Leidenschaft machen. Unsere Bäuerinnen und Bauern sind bei der Lebensmittelqualität Vorreiter, darauf können wir stolz sein.“

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf ergänzt: „Unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren die besten Lebensmittel, und das mit echter Handarbeit. Auf der AB HOF-Messe kann man sich davon überzeugen. Dafür brauchen sie aber Unterstützung und auch Rechtssicherheit, was die Haltung ihrer Tiere auf den Almen und Weiden betrifft. Deswegen haben wir ein Alm-Manifest gestartet, bei dem jeder unterschreiben soll.

Für mehr Hausverstand und Eigenverantwortung beim Umgang mit Tieren und in unserer Natur, und zur Unterstützung unserer Bäuerinnen und Bauern!“ Das Alm-Manifest kann man auf den Gemeindeämtern und unter www.alm-manifest.at unterschreiben.

Kulinarischer Genuss vom Feinsten

An den Messetagen werden die Direktvermarkter für ihre Produkte ausgezeichnet und die Produkte können verkostet werden. Neben dem „Goldenen Stamperl“ (Brände, Liköre) gibt es die „Goldene Birne“ (Most, Fruchtsaft), den „Speck-Kaiser“, die „goldene Honigwabe“, den „BrotKaiser“, den „Fisch-Kaiser“, den „Öl-Kaiser“ und heuer erstmals auch den „Pasta-Kaiser“ sowie das „Goldene Blunz´nkranzl“.

Unter den Prämierten sind auch zahlreiche „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetriebe. Speck Kaiser in der Kategorie „Hauswürstl“ ist das Fleischerfachgeschäft Steiner aus Sollenau. In der Kategorie „Aufstriche“ überzeugte Markus Riegler aus Emmersdorf. „Das goldene Stamperl“ in der Kategorie „Apfelmost extratrocken“ ging an „So schmeckt NÖ“-Partnerbetrieb Blockhausheuriger Familie Posch aus Wartmannstetten.

Die LFS Pyhra überzeugte die Jury mit dem Quittenbrand. Bei den prämierten Fruchtsäften holte Familie Rosenbaum (Rohrbach/Gölsen) mit ihrem Apfel-Johannisbeersaft den Sieg. Mit Peter Haselberger aus St. Valentin sicherte sich ein weiterer Partnerbetrieb in der Kategorie „Birnenmost halbtrocken“ den Sieg. Vollends überzeugt hat der Waldstaudenroggen-Whisky der Destillerie Weidenauer aus Kottes. Martina und Oswald Weidenauer konnten dafür die Auszeichnung „Produzent des Jahres“ entgegennehmen.

„Ab Hof Wieselburg“ bis Montag, 11. März, täglich von 9 bis 17 Uhr. Der Konsumententeil ist am Sonntag bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag, 9. März, bis 24 Uhr (Steirerabend).

Infos: www.messewieselburg.at