Auch 2019 ist die Ausstellungsfläche zur Gänze ausgebucht. Seit Jahren kann die „AB HOF“ rund 35.000 Besucher aus dem gesamten österreichischen Bundesgebiet und dem Ausland verzeichnen. Fast 300 Aussteller garantieren die Fachkompetenz der Messe.

Die Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarkter bietet auch in diesem Jahr wieder einen umfassenden Marktüberblick für die Verarbeitung und Vermarktung bäuerlicher Lebensmittel und Dienstleistungen. Obstbau & -verarbeitung, Gemüsebau & -verarbeitung, Weinbau & -verarbeitung, Milchverarbeitung, Fleischverarbeitung, Getreideverarbeitung, Imkerei, Zubehör, Kühlung, Lagerung, Transport, Verpackung, Vermarktung, Verkaufseinrichtungen, Gastronomie-Ausstattung, Urlaub am Bauernhof, Beratung/Information, bäuerliche Produkte und Dienstleistungen stehen im Mittelpunkt dieser europaweit einmaligen Veranstaltung.

In zwei Bereiche gegliedert

Die Messe gliedert sich dabei in zwei Bereiche: Der Fachbesucherteil für die Direktvermarkter (Maschinen, Geräte, Hilfsmittel… für die Verarbeitung und Vermarktung) wird sich wieder in den Hallen 3 bis 9 befinden, während der Konsumententeil mit Einkaufs- und Verkostungsmöglichkeit auf der überdachten Brücke über die Erlauf, in der Wieselburger-Halle (Halle 10) und in der NÖ-Halle (Halle 11 – Steirerdorf) zu finden sein wird.

Mit einem Ausstelleranteil von 20 %, welche nicht aus Österreich kommen, kann die „AB HOF“ einen sehr hohen Internationalisierungsgrad verzeichnen. Auch die Besucherherkunft verdeutlicht die Internationalität der Messe. In den Vorjahren wurden Besucher aus Polen, Slowenien, Ungarn, Slowakei, Italien, Schweiz, Deutschland und selbstverständlich auch aus allen österreichischen Bundesländern registriert.

Produkte werden ausgezeichnet

Die besten Produkte der einzelnen Kategorien wurden im Rahmen der Eröffnungsfeier der „AB HOF“ am Freitag ausgezeichnet.