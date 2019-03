Damals bei uns: Im März 1995 ging in Wieselburg die erste „Ab Hof“-Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarkter über die Bühne und übertraf alle Erwartungen der Veranstalter. 100 Aussteller waren bei der Premiere dabei und durften sich über regelrechten „Massenansturm“ und zahlreiche Kaufabschlüsse freuen. Die „Ab Hof“ entwickelte sich vom ersten Tag an zur Drehscheibe für Produzenten und Konsumenten – und ist das bis heute geblieben. Von Freitag, 8. März, bis Montag, 11. März, geht in Wieselburg die 25. Auflage über die Bühne. Mittlerweile mit knapp 300 Ausstellern und 35.000 Besuchern.

| Lugmayr/NÖN Archiv