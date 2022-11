Ausstellung „Neubeginn“: Es begann als Therapie

Franz Englert ist in Graz aufgewachsen, war einer der ersten Software-Entwickler und EDV-Organisatoren der steirischen Landesregierung und leidenschaftlicher Sportler. 1990 sprang er dem Tod nochmals von der Schaufel und begann während seiner Kur in Waidhofen/Ybbs mit dem Malen. Zuerst Kohlezeichnungen, dann immer mehr Aquarelle. 1991 hatte er in der Steiermark seine erste (sehr erfolgreiche) Ausstellung. Die Malerei geriet aber danach im Alltag wieder etwas in den Hintergrund.

„Ich habe auf der Kur in Waidhofen ja auch meine Frau Christine kennengelernt, bin nach Wieselburg übersiedelt und bin dann zehn Jahre nach Graz gependelt. Da blieb nicht so viel Zeit zum Malen“, schildert Englert. Auch in der Pension (seit 2001) malte er, wenn dann eher nur Auftragsarbeiten. Erst sein zweiter Schlaganfall und der neuerliche Kuraufenthalt in Waidhofen hat ihn wieder zum Malen geführt. „Malen war für mich Therapie. Die Begeisterung ist zurückgekommen. Und seitdem male ich regelmäßig in meinem Gartenatelier – vorwiegend Aquarelle mit Naturmotiven. Als Vorlage dienen mir Fotos und die Natur selbst“, schildert Franz Englert.

Seine Ausstellung „Neubeginn“ im „Haus der Zukunft“, bei der auch alte Werke zu sehen sein werden, wird am Freitag, 25. November, um 19 Uhr eröffnet und ist auch am Samstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

