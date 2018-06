Zwei neue Awards für den Licht- und Elektronikspezialisten ZKW bestätigen die außerordentlichen Leistungen in Bezug auf Liefertreue und Qualität der Produkte.

Im März durfte sich ZKW Lichtsysteme Wieselburg über das Platinum-Zertifikat vom US-amerikanischer Automobilkonzern General Motors (GM) freuen. Eine Auszeichnung für Liefertreue, die nur jene Zulieferer erhalten, die in allen Monaten des Jahres die Liefertreue zu 100 Prozent eingehalten haben.

Der ZKW-Messestand auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt wurde mit dem „Goldenen Hahn“ ausgezeichnet. | ZKW

Darüber hinaus wurde ZKW vom Autohersteller Ford mit dem „Ford World Excellence Award“ ausgezeichnet. Dieser Preis bestätigt ZKW höchstes Niveau in Bezug auf Qualität, Lieferung, Wert und Innovation.

Auch bei der diesjährigen Werbegala im Casino Baden war ZKW unter den Preisträgern eines „Goldenen Hahnes“ in der Kategorie POS/Messearchitektur. In Co-Produktion mit Syma-Sytems und Responsive Spaces wurde ein Messestand für die Internationale Automobil-Ausstellung in Frankfurt konzeptioniert, der für die Besucher die Technologien hautnah und interaktiv erlebbar machte.