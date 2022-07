„Echte Pionierinnen“ ausgezeichnet

Werbung Tipp Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

Karmen Mentil ist eine „echte Pionierin“, wie LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf in seiner Festrede betonte. Sie ist seit 2006 Geschäftsführerin von Alpine Pearls. Das Unternehmen zeigt, wie ein nachhaltiger Urlaub von morgen schon heute aussieht. Das Netzwerk und Gütesiegel steht für umweltverträgliche Mobilität in 19 Urlaubsorten in fünf Alpenländern.

