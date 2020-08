Bahnunfall-Prozess wird nach langer Pause fortgesetzt .

Nach langer Pause wird am kommenden Montag am Landesgericht St. Pölten der Prozess um einen Bahnunfall in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) vom Oktober 2016 fortgesetzt. Ein 55-jährige Verschieber muss sich wegen fahrlässiger Gemeingefährdung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Der erste und bisher letzte Verhandlungstag hatte am 15. Oktober 2018 stattgefunden.