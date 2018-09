In der Vorwoche haben die Bagger mit den Erdarbeiten für das neue FH-Campus-Gebäude begonnen. Am 19. September erfolgt dann der offizielle Spatenstich. Im Herbst 2019 – rechtzeitig zur 20 Jahr-Feier der Fachhochschule in Wieselburg – soll das Gebäude bezugsfertig sein.

| Eplinger