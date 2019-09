Bewegungstag weckte "Freude an der Bewegung" .

Kinder haben von Natur aus einen ausgeprägten Bewegungsdrang, den sie für ihre Entwicklung brauchen. Mit welcher Begeisterung die Kids neue Sportarten und Kreativangebote ausprobieren, zeigte sich beim Kinderbewegungstag der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) am vergangenen Samstag am Messegelände in Wieselburg.