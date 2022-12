BG/BRG-Absolventenverband: Becker bleibt Obmann

Werbung

Am Freitagabend fand in der Aula des Gymnasiums Wieselburg die Generalversammlung des Absolventenvereins statt. Nach der Begrüßung berichtete Obmann Karl G. Becker über die Tätigkeiten des Absolventenvereins im Jahr 2022 und gab einen Ausblick auf dessen Vorhaben im kommenden Jahr. Einen weiteren wichtigen Punkt der Tagesordnung bildete die Wahl des Vorstandes. Dabei wurde Karl Becker genauso einstimmig in seinem Amt bestätigt wie die übrigen Vorstandsmitglieder.

Highlight des Abends war das Gastreferat des BG/BRG Wieselburg Absolventen und nunmehrigen Vorstandsdirektors der Energie Steiermark AG Martin Graf zum Thema „Energieversorgung im Umbruch“. Abschließend wurden unter allen anwesenden Mitgliedern Karten für einen Kabarettabend mit Clemens Maria Schreiner verlost. Danach ließen die Anwesenden den Abend am reichhaltigen Buffet ausklingen. Für das perfekte Service sorgten Schülerinnen und Schüler der siebenten Klassen.

