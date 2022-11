Biblische Texte in Buchform

Werbung

„Schönen Sonntag!“ – so heißt das professionell bebilderte Lesevergnügen zu den biblischen Texten der Sonn- und Feiertage von Johannes Kammerstätter, Viktoria Wimmer und Franz Weingartner.

Der erste Band enthält alle Lesungen vom Advent 2022 bis zum Ende des neuen Kirchenjahres im November 2023, bietet dazu einführende Erklärungen auf neuestem bibelwissenschaftlichem Stand und meditativ-therapeutischen Übungen. „Schönen Sonntag!“ wendet sich besonders an Ehrenamtliche in kirchlichen Diensten. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Rolle von Frauen in Bibel und Kirche, auf dem Abbau antisemitischer Deutungen biblischer Texte, auf der Verantwortung von Christinnen und Christen und ihren Gemeinden für die Schöpfung.

Am Mittwoch, 30. November, wird das Buch mit einer Lesung und musikalischer Umrahmung im Schloss Weinzierl präsentiert.

