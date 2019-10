Es wird genagelt, gemalt, gehämmert und alles mögliche andere gezeigt - so viel Geschäftigkeit gibt es in den Wieselburger Messehallen sonst nie. Bei der „Schule & Beruf“ können die Besucher auch gleich selbst Hand anlegen. Fast an allen Messeständen gibt es die Gelegenheit, selbst etwas auszuprobieren. „Diese Messe ist so interessant, weil sich viel tut und weil das Thema Ausbildung uns alle im Leben begleitet“, betonte Messepräsident Uwe Scheutz bei der Eröffnung.

Bei der großen Fachmesse für Aus- und Weiterbildung waren viele örtliche Aussteller, wie etwa die Firmen Zizala, Pruckner, Forster, Queiser, Winkler, Haubi, Welser, Wittur oder Busatis vertreten. Neben den so wichtigen Ausbildungsbetrieben präsentierten sich weiterführende Schulen, Fachhochschulen, Kollegs und Universitäten.

„Schule und Beruf sind keine Konkurrenz, sondern eine Synergie, denn wir brauchen beides: Ausbildung in Schulen und in Betrieben“, versicherte der Wieselburger Vizebürgermeister Peter Reiter. Nach einigen Jahren des Rückgangs gäbe es heuer erstmals ein leichtes Plus bei den Lehrlingen im Bezirk Scheibbs - derzeit seien es 530 Jugendliche, die in insgesamt 170 Ausbildungsbetrieben eine Lehre machen.

Dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken ist auch das Ziel der Jobsafari. Dank dieses gezielten Angebots für Volksschulklassen, das die Messe Wieselburg in Kooperation mit der Eisenstraße ins Leben gerufen hat, können schon recht junge Kinder in unterschiedliche Berufe und Arbeitsbereiche hineinschnuppern. Generell soll die bei der Messe abgebildete Vielfalt an Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten jungen Leuten helfen, ihren persönlichen Weg zu finden. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die am Donnerstag die Messe besuchte, ist überzeugt: „Es muss für jeden etwas geben, das passt. Früher hat man oft gemacht, was die Eltern gemacht haben. Heute geht es darum, die eigenen Talente zu entdecken und auch zu fördern“, zeigte sie sich überzeugt.

