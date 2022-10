Bis Jahresende kommen vier weitere Mieter im Stadtquartier

Trotz der schwierigen äußeren Umstände blicken Klaus Zehetner und Jürgen Antonitsch, Sprecher der Investorengruppe, sehr zufrieden auf das erste Dreivierteljahr des Stadtquartier Wieselburg zurück. „Wir sind echt happy, dass alles so gut angelaufen ist. Natürlich gab und gibt es da und dort noch Anlaufschwierigkeiten, wie zuletzt etwa bei der Einstellung der Nachtbeleuchtung im Gebäude, aber insgesamt liegen wir über den Erwartungen“, freuen sich Zehetner und Antonitsch.

Aktuell hat man nur mehr eine Bürofläche und eine Wohnung frei, dazu vier Ordinationen im Gesundheitszentrum. „Es ist einfach unter den aktuellen Umständen nicht leicht, dass sich Ärzte dazu entschließen, eine eigene Ordination zu eröffnen. Aber wir sind guter Dinge. Mit Orthopädin Andrea Dorn, Oberärztin im Landesklinikum Amstetten, und Psychotherapeutin Michaela Koch ziehen Anfang November zwei weitere Ärzte in das Gesundheitszentrum ein“, schildert Klaus Zehetner.

Zuwachs gibt es bis spätestens Mitte Dezember auch bei den Büro-Mietern. Im zweiten Obergeschoß hat die Zauner Anlagentechnik GmbH ein 92 m² großes Büro gemietet. Die sechs Mitarbeiter unter Standortleiter Clemens Kellnreiter – die Firma ist Teil der Zauner-Gruppe – übersiedeln aus Ennsbach nach Wieselburg. Sie beschäftigt sich mit Energietechnik und Fernwärme-Anlagenbau.

In die letzte noch freie, 110 m² große Büro-/Geschäftsfläche im Erdgeschoß neben dem „Valentin“ zieht ebenfalls bis spätestens Mitte Dezember die Wüstenrot Versicherung ein. Diese übersiedelt vom Obergeschoß des City Centers Wieselburg ins gegenüberliegende Stadtquartier. „Wir wollen als persönlichster, modernster Finanzdienstleister und Wohnraumschaffer Nummer ein noch besser wahrgenommen werden“, erklärt Standortleiter Markus Dangl.

Service für Mieter – E-Car- Sharing ab 4 Euro/Stunde

Seit September gibt es für alle Mieterinnen und Mieter sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firmen beziehungsweise Ordinationen im Stadtquartier ein besonderes Angebot: ein E-Car-Sharing. „Notwendig dazu ist eine einmalige Registrierung, dann erhält man eine Zugangskarte und kann sofort Termine buchen. Der erste Monat ist für alle gratis. Danach gibt es eine Abo-Option mit 20 Euro pro Monat, bei der man fünf Stunden pro Monat das Auto nutzen kann. Ohne Abo kostet die Nutzung 8 Euro pro Stunde“, erklärt Zehetner. „Das soll kein neues Geschäftsmodell für uns sein, sondern rein ein Service an unsere Mieter und auch an deren Mitarbeiter. Aktuell sehen wir in der Testphase, dass das Auto gut genutzt wird – vor allem auch an Wochenenden“, weiß Jürgen Antonitsch.

Seit September bietet das Stadtquartier ein E-Car-Sharing für alle Mieter und Mitarbeiter der hauseigenen Firmen und Ordinationen. „Es wird bis jetzt schon gut genutzt“, sagt Klaus Zehetner. Foto: Foto Eplinger

Übrigens: Der Strom für das Auto kommt aus der hauseigenen Photovoltaikanlage (60 kWP) am Dach. Künftig soll dieses E-Car-Sharing-Projekt auch Teil eines Forschungsprojektes werden.

