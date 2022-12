Brauerei-Betriebsratsvorsitzender: „Hoffe, Streik zeigt Wirkung“

Werbung

Seine letzte Teilnahme an den Kollektivverhandlungen, ehe er im Juni 2023 in Pension gehen wird, hatte sich Manfred Maierhofer, Betriebsratsvorsitzender der Brauerei Wieselburg, auch anders vorgestellt. „Es läuft sehr zäh. Unsere Forderung liegt bei 10 Prozent, die Arbeitgeberseite bietet 7 Prozent. Zuletzt hat sich wenig bewegt, sodass wir uns zu einem 24-Stunden-Streik entschlossen haben. Auch bei uns in Wieselburg stand von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 22 Uhr, alles still – inklusive der Produktion und den Warenauslieferungslagern in Kematen, Schrems und St. Pölten. Am Markt wird man das vielleicht nicht gleich spüren, aber wir hoffen trotzdem, dass der Streik seine Wirkung zeigt“, sagt Maierhofer gegenüber der NÖN.

Der Betriebsratsvorsitzende betont, dass man aus der Kollegenschaft vollste Unterstützung für den Streik hätte. „Das haben die bisherigen Betriebsversammlungen gezeigt. Man hat uns mit dem vollen Pouvoir ausgestattet“, sagt Maierhofer. Er hofft jetzt, dass der neu anvisierte Termin mit 21. Dezember vorverlegt wird und die siebente Runde doch zu einem Abschluss führt.

Die Arbeitgeber bedauerten den Streikbeschluss. Die Forderungen der Gewerkschaft „stehen in keiner Relation zur nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Lage der Branche“, hieß es in einer Aussendung des Verbandes der Brauereien Österreichs am Sonntagabend.

