Bürgermeister: „Unsere Finanzkraft ist weiter ausgezeichnet“

Mit einem deutlich besseren Haushaltspotenzial als 2022 geht die Stadtgemeinde Wieselburg in das neue Jahr. „Unsere Finanzkraft ist trotz steigender Energiekosten und einer höheren Zinslandschaft weiter ausgezeichnet, dabei haben wir die neuen Förderungen von Land und Bund sowie eventuelle Kindergarten-Sonderförderungen noch gar nicht eingearbeitet. Da können wir mit weiteren rund 650.000 Euro an Einnahmen rechnen“, erklärte Bürgermeister Josef Leitner (SPÖ) den Gemeindemandataren in der jüngsten Sitzung am vergangenen Mittwoch, in der der Voranschlag 2023 einstimmig beschlossen wurde.

Die Hauptprojekte 2023 sind die Aufstockung des Kindergartens Breiteneicher Straße, der Radweg in der Mitterwasserstraße, eine Abbiegespur in der Wiener Straße, Hangwässerschutzmaßnahmen sowie die Kapazitätsausweitung der Trinkwasserbrunnen zwei und drei. „Alles wichtige Infrastrukturprojekte“, wie Leitner betont.

Von der ÖVP gab es dennoch wie schon in den vergangenen Jahren leise Kritik. „Wir nehmen wieder Schulden auf, steigern den Schuldenstand um 16 Prozent. Damit wird die Zinsbelastung immer höher und beläuft sich pro Jahr schon auf 200.000 Euro“, kritisiert Gemeinderat Herbert Hauer.

