Kultur-Stadtrat Werner Tazreiter (VP) bedankte sich für den Einsatz der Blumenliebhaber und fügte hinzu, „dass es nicht selbstverständlich ist, dass Bürger in Summe viele tausende Euros in die Hand nehmen, um Wieselburg entsprechend erblühen zu lassen.“ SP-Bürgermeister Josef Leitner sprach ebenfalls seinen Dank aus und betonte: „Mit Ihrer Arbeit bringen Sie Natur in die Stadt und sorgen dafür, dass unser kleines, aber feines Stadtgebiet in allen Farben erblüht und strahlt.“

Als Dankeschön erhielten die erfolgreichen Teilnehmer Gutscheine für Blumenerde und Blumen. 2019 holte sich Erika Rüpschl, die bereits 2015 gewann, mit ihrer wunderschönen Blumenlandschaft vor und rund um ihr Haus den Sieg. Auf Platz zwei landeten Augustin und Eveline Hinterleitner ex aequo mit Franz und Stefanie Racher. Auf dem geteilten dritten Rang klassierten sich Manfred und Maria Aigner, Johann und Silvia Putschögl, Franz und Waltraud Liebenauer, Johannes und Josefa Landstetter sowie Gabriele Haugensteiner und Josef Winterspacher.