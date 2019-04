Beim Ostermarkt vergangenes Wochenende im Marktschloss in Wieselburg bekamen Besucher viele Dekorationsstücke, die liebevoll von Hand gemacht wurden, präsentiert. An sowohl Samstag als auch Sonntag öffnete die Stadtgemeinde Wieselburg die Türen der Osterausstellung und hieß die Besucher unter dem Motto „Frühling in Wieselburg“ willkommen. Das Angebot reichte von bestickten Eiern, bis zu Palmbuschen und Holzarbeiten. Im „Gwölberl“ konnte man anschließend die kulinarischen Köstlichkeiten genießen.