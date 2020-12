Am kommenden Samstag und Sonntag soll das gesamte NÖ-Lehrpersonal auf freiwilliger Basis einem Schnelltest unterzogen werden. Im Bezirk werden Soldaten der Melker Biragokaserne die Pädagogen in der Messehalle 9, der Erlauftal-Halle, durchtesten.

Eine Woche später, am 12. und 13. Dezember, finden dann die Massentest für sämtliche Bürger des Bezirks in den jeweiligen Gemeinden statt (Seiten 42/43). „Auch dafür laufen natürlich schon die Vorgespräche. Am Donnerstag habe ich nochmals eine Videokonferenz mit allen Bürgermeistern, um letzte Detailfragen zu klären“, erläutert Bezirkshauptmann Johann Seper. Die bei den Tests eingesetzten unterstützenden Organisationen (etwa Rotes Kreuz) sowie die Räumlichkeiten müssen sich Gemeinden selbstständig organisieren.