Wenn man „Prosit Neujahr“ wünscht, ist der Rauchfangkehrer – egal ob als Schokolade oder Metallanhänger – oft ein Begleiter, den man als Glücksbringer verschenkt. Die NÖN wollte wissen, warum das so ist und stattete Rauchfangkehrermeister Thomas Reinbacher während der Weihnachtsferien einen Besuch ab.

„Früher gab es oft Rauchfangbrände. Um das zu vermeiden, hat Maria Theresia damals die Rauchfangkehrer eingeführt, konzessioniert und sie zum Kehren geschickt“, weiß der Profi. Aufgebaut ist der Beruf auf Gesundheit und Sicherheit, er soll Brände und Rauchgasunfälle verhindern. „So ist der Rauchfangkehrer quasi zum Glücksbringer geworden. Er beschützt die Leute“, erzählt Reinbacher.

Das Tätigkeitsfeld umfasst aber weit mehr als nur Kehren. Daneben stehen auch jede Menge Überprüfungen, Feuerstättenreinigungen, Abgasmessungen und eine behördliche Feuerbeschau auf dem Jahreskalender. „Es gibt genaue Kehrfristen, wir orientieren uns dabei am NÖ Feuerwehrgesetz. Je nach Brennstoff kommen wir zwischen ein- und fünfmal pro Jahr zu unseren Kunden“, berichtet der Kehrmeister. Bei Gasheizungen ist das nur einmal pro Jahr nötig, bei festen Brennstoffen fünfmal, und bei Pellets und Öl zweimal.

Rund 5.000 Haushalte in acht Gemeinden sind es, die Thomas Reinbacher und sein zehnköpfiges Team betreuen. Im Ballungsgebiet (wie Wieselburg-Stadt) wird vor allem mit Gas geheizt, das Öl ist stark im Rücklauf, Wärmepumpen dagegen stark im Trend. Die Hauptsaison für die Schornsteinfeger ist ganz klar der Winter. Neben den regelmäßigen Überprüfungen müssen die Mitarbeiter auch immer wieder zu Notfällen ausrücken. Profi auf dem Gebiet ist Reinbachers Sohn und Jungmeister Clemens Reinbacher. Er ist im Betrieb auch zuständig für das Umwelt- und Qualitätsmanagement.

Kontakt zu Kunden gehört zum Geschäft

„Wir achten auf Nachhaltigkeit – beim Planen unserer Touren, dass wir da keine unnötigen Kilometer verfahren und wir greifen auf Recyclingmaterial zurück“, erklärt er. Einen Mangel an Nachwuchs gibt es im Betrieb generell nicht. „Man muss sich schon um Lehrlinge bemühen, wir haben zum Glück ein sehr junges Team“, lobt der Chef. Ein Lehrling befindet sich gerade in Ausbildung, zwei haben vor Kurzem ihre Lehre abgeschlossen.

Der 18-jährige Sebastian Hackl aus Sarling (Ybbs) holte sich beim Landeslehrlingswettbewerb den ersten Platz, beim Bundeswettbewerb wurde er Dritter. Seine Gesellenprüfung hat er mit Auszeichnung abgeschlossen. Was ihm am besten an seinem Beruf gefällt? „Der Menschenkontakt. Nach einer Zeit kennt man sich, das ist schön. Und der technische Aspekt hat mich schon immer interessiert“, sagt er.