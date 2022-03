Die Adelsberger räumten bei "Ab Hof" ab

Goldenes Stamperl/ Goldene Birne

Familie Adelsberger, Randegg: Goldene Birne: Speckbirnmost Nr. 5; Grüne Winawitzbirnmost; „Schmiedmost“ Apfel-Birnmost; Rote Pichlbirnmost.

Silbermedaille: „Schmiedi-Zisch“ Bio-Mehrfruchtsgetränk; „Schmiedi“-Bio-Apfelbirnensaft; Bio-Apfelsaft, Cider; Speckbirnmost Nr. 4; „Schmiedfeuer“ Apfel-Birnenbrand. Bronzemedaille: „Mostviertler Birnmost“ - Speckbirnmost; Zwetschkenbrand holzfassgelagert.

Wurzers Spezialitäten Manufaktur, Wieselburg: Goldmedaille: Erdbeer-Apfel-Balsamessig; Erdbeer Frizz. Bronzemedaille: Kürbis-Bratapfel-Marmelade.

LMTZ Francisco Josephinum, Wieselburg: Silbermedaille: Nusslikör.

Elisabeth Selner GmbH, Mostlandhof, Purgstall: Silbermedaille: Apfel-Karottensaft. Bronzemedaille: Apfel-Pfirsichsaft; Apfelsaft aus Streuobst blank.

Mostheuriger Familie Wagner, Purgstall: Silbermedaille: Birnensaft; Gin. Bronzemedaille: Apfelsaft; Birnen-Apfel, Birnenmost.

Anton und Monika Trümmel, Steinakirchen am Forst: Silbermedaille: Gewürz-Nussschnaps mit grünen Nüssen.

Familie Heigl, Wang: Goldmedaille: Bio Apfel-Birnensaft (Schmiedi). Silbermedaille: Bio Birnencider; Bio-Apfelmost (Topaz). Bronzemedaille: Bio-Dirndlcider.

Hechal‘s Biospezialitäten Familie Frühwald, Reinsberg: Goldmedaille: Hechal‘s Ciderbirne; „Koa wosa net“-Birnencider; Birnencuvee; Baronmost; Topaz Apfelmost 2021; Topaz Apfelmost 2020; Süße Reserve Apfel-Birnenmost; Speckbirnmost. Silbermedaille: Hechal‘s Frizz for Kids; Bio Mehrfruchtsaft rot; Schmiedmost Apfel-Birnenmost.

Buch‘na Einkehr Familie Ebner, Wolfpassing: Goldmedaille:

Birnencuveé I; Pyrus-Pirum Querxi (Apfel-Birnenmost). Bronzemedaille: Birnencuveé II.

Goldene Honigwabe

Franziska Amesreiter, Oberndorf: Goldene Honigwabe: Cremehonig.

Klemens Kronsteiner, Göstling: Goldmedaille: Waldhonig 25.08.22. Silbermedaille: Waldhonig 17.08.22.

Manfred Schagerl, Göstling: Silbermedaille: Waldhonig.

Laurentia Blamauer, Göstling: Goldmedaille: Waldhonig.

Thomas Maximilian Stock, Göstling: Goldmedaille: Österreichischer Honig.

Veronika, Johannes und Lukas Blamauer, Göstling: Goldmedaille: Waldhonig.

Michael Rust DI, Göstling: Silbermedaille: Göstlinger Waldhonig.

Klemens Kronsteiner, Göstling: Goldmedaille: Waldhonig.

Thomas Heim, Göstling: Goldmedaille: Waldhonig. Silbermedaille: Oxymel.

Alois Stockinger, Oberndorf: Goldmedaille: Honig.

Hermann Gassner, Oberndorf: Silbermedaille: Waldhonig.

Stefan und Gerlinde Heigl, Lunz am See: Goldmedaille: Lunzer Honig.

Peter und Hermine Gützer, Oberndorf: Goldmedaille: Berghonig. Silbermedaille: Frühlingsblütenhonig.

Harald Fuchssteiner, Oberndorf: Goldmedaille: Waldhonig. Silbermedaille: Blüten- mit Waldhonig.

Josef Niklas, Wieselburg: Silbermedaille: Waldhonig.

Leopold und Christian Hörhan, Purgstall: Goldmedaille: Waldhonig 21062101. Silbermedaille: Waldhonig 25072101; Blüten mit Waldhonig.

IM Hermann Höhlmüller, Purgstall: Goldmedaille: Gaisberghonig. Silbermedaille: Honig vom Mostlandhof. Bronzemedaille: Hammerherrnhonig.

Lydia Widhalm, Purgstall: Goldmedaille: Waldhonig.

Anton Höhlmüller, Purgstall: Bronzemedaille: Waldhonig.

Maria Höhlmüller, Purgstall: Goldmedaille: Freithöhonig.

Raimund Hackl sen., Purgstall: Goldmedaille: Waldhonig.

Raimund Hackl jun., Purgstall: Goldmedaille: Anja‘s Waldhonig. Silbermedaille: Nina‘s Waldhonig.

Johann Koch, Purgstall: Goldmedaille: Waldhonig Hochrieß.

Jakob Kammerer, Purgstall: Silbermedaille: Blütenhonig.

Franz Wischenbart, Steinakirchen: Silbermedaille: Waldhonig.

Martin Gstettenhofer, Steinakirchen: Bronzemedaille: Waldhonig.

Franz Leichtfried, Steinakirchen: Silbermedaille: Bio-Waldhonig.

Johann Watschka, Steinakirchen: Goldmedaille: Waldhonig.

Maria Watschka, Steinakirchen: Bronzemedaille: Bio-Blütenhonig.

Alois Hackl, Steinakirchen: Goldmedaille: Hackl‘s Waldhonig.

Gerhard Resch, Steinakirchen: Goldmedaille: Honig 1; Honig 2.

Ludwig Loibl, Wang: Goldmedaille: Waldhonig.

Werner Peibisch, Brettl: Bronzemedaille: Waldhonig.

Johann Hintersteiner, Gresten: Silbermedaille: Walnuss-Honig.

Michael Gansch, Scheibbs: Goldmedaille: Blassenstein-Honig.

Speck-Kaiser

HLBFA Francisco Josephinum, Wieselburg: Goldmedaille: Schinkenspeck in Asche gereift. Silbermedaille: Karreespeck; Schinkenspeck; Schinkenspeck ungeräuchert in Asche gereift. Bronzemedaille: Bauchspeck.

s‘Blunz‘nsemmerl Herbert Lechner, Scheibbs: Goldmedaille: Krenschinken; Preiselbeerleberstreichwurst; Selchbratwürstel; Wildkräuterspeck; Hanfschinken; Hirschrohschinken; Rindersaftschinken; Kürbiskernschinken; Kabanossi; Speckwurst; Preiselbeerschinken. Silbermedaille: Marillenschinken; Mostlandschinken; Honigkrustenschinken; Paprikaspeck; Rinderrohschinken; Knoblauchspeck; Wildkräuterschinken; Beinschinken; Erlauftalerschinken.

Mostheuriger Wurzenberger, Oberndorf: Silbermedaille: Karreespeck vom Schwein geräuchert. Bronzemedaille: Bauchspeck vom Schwein geräuchert.

Thomas Schumitsch, Wieselburg: Silbermedaille: Schumi‘s Bio Huhn trifft Bio Ernte „classik“.

Doris Neumann, Steinakirchen am Forst: Silbermedaille: Bio-Bauchspeck; Bio-Geselchtes gekocht.

Bio Archehof Rasdorf, Familie Hauer, Steinakirchen am Forst: Silbermedaille: Bio Bauchspeck vom Bio Mangalitza.

Goldenes Blunz‘nkranzl

s‘Blunz‘nsemmerl Herbert Lechner, Scheibbs: Goldenes Blunz‘nkranzl: Bauern-Blunz‘n geräuchert. Goldmedaille: Roter Presssack in der Rinderbutte geräuchert; Bauern-Blunz‘n; Zungenwurst; Blunz‘n geräuchert; Preiselbeer-Blunz‘n; Blunz‘n. Silbermedaille: Blutwurstkranzl; Blutwurststange.

Pasta-Kaiser

Thomas Schumitsch „Schumi‘s Bio Eier“, Wieselburg: Goldmedaille: Hahnenkämme Teigwaren „Chili-Paprika“. Silbermedaille: Hahnenkämme Teigwaren „Curcuma“.

Fisch-Kaiser

Fischzucht Familie Größbacher, Göstling: Goldmedaille: Regenbogenforelle heiß geräuchert; Fischsulz von Räucherforelle; Aufstrich Räucherforelle; Lachsforelle kalt geräuchert.

Öl-Kaiser

Franz & Monika Punzengruber, Wieselburg: Bronzemedaille: Kürbiskernöl 100 %

Brot-Kaiser

Mostheuriger Wurzenberger, Oberndorf: Goldmedaille: Omas Bauernbrot; Nussbrot. Bronzemedaille: Sonnenblumenbrot.