Egal ob Langeweile, Gesundheit, Familie oder Beziehungsfragen – das JUSY Jugendservice Wieselburg kümmert sich um die Sorgen und Anliegen aller Jugendlichen (von 12 bis 25 Jahre). Bisher meist persönlich und vor Ort, in Coronazeiten vor allem digital.

Mehr als hundert Jugendliche suchten im Vorjahr Rat beim JUSY. Durch die Coronamaßnahmen sind die sozialen Kontakte nun eingeschränkter. Dennoch: Das Jugendservice steht nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite. „Zu Beginn der Coronakrise war es vergleichsweise ruhiger. Wir merken aber, dass es – je länger die Beschränkungen dauern – mehr Beratungen gibt“, berichtet JUSY-Mitarbeiterin Margit Höfinger.

Zwar gab es auch vor den Ausgangsbeschränkungen die Möglichkeit, via Skype, Telefon oder Email Kontakt aufzunehmen, nun wurde das – mit dem Zusatz des Videochat-Tools „Zoom“ – zum Schwerpunkt. „Es gibt aber auch Personen, die persönliche Beratungen bevorzugen und sich nach den Ausgangsbeschränkungen wieder melden möchten“, erzählt Höfinger. Social Media wird jedenfalls auch stärker genutzt. Via Facebook und Instagram konnten in den vergangenen Wochen mehr Jugendliche erreicht werden als bisher. Und welche Themen beschäftigen gerade? „In den Beratungen findet sich die volle Bandbreite wie vor Corona. Das Themengebiet ist genauso individuell geblieben, wie jeder Mensch individuell ist“, betont die JUSY-Mitarbeiterin.