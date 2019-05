Im Scheibbser Bezirk sind aktuell vier frei Planstellen für Allgemeinmediziner ausgeschrieben. Die jüngste Bewerbungsfrist ist am 12. April zu Ende gegangen. Weiterhin ohne Erfolg.

Gresten: Nachfolge von Wolfgang Kammerer, vakant seit 1. April 2016, bereits 43 Mal (!) ausgeschrieben.

Wieselburg: Nachfolge von Nabil Badawi, vakant seit 1. Jänner 2019 (hat noch eine Ausnahmegenehmigung bis Ende Juni 2019).

Wieselburg: Nachfolge von Franz Huemer, vakant seit 1. Jänner 2019.

Purgstall: Nachfolge von Johannes Bergauer, vakant seit 1. Jänner 2019.

Die durch den Tod von Dr. Christian Schwarz im März überraschend frei gewordene Planstelle in Oberndorf (mit Zweitordination St. Georgen/Leys) wird laut Auskunft der NÖ Gebietskrankenkasse voraussichtlich im Frühsommer offiziell ausgeschrieben. Aktuell ist die Ordination in Oberndorf mit Vertretungsärzten besetzt. Die Zweitordination in St. Georgen ist derzeit geschlossen.

Die Kassenarztstelle in Gresten führt mit 43 Ausschreibungen gemeinsam mit der Kassenstelle in Aspangberg-St. Peter (Bezirk Neunkirchen) auch die „Hotspots“ bei den ausgeschriebenen allgemeinmedizinischen Stellen in Niederösterreich an. Die weitere „Rangliste“: Laa/Thaya (Bezirk Mistelbach) 41 Mal ausgeschrieben, Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen/Thaya) 37 Mal ausgeschrieben, Litschau (Bezirk Gmünd) 29 Mal ausgeschrieben. „Wir schreiben die freien Stellen monatlich aus – leider mit mäßigem Erfolg“, erklärt Birigt Jung, Pressesprecherin der Ärztekammer für NÖ.