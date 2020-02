Rund 10.000 Mitarbeiter waren zu Jahresende an zehn Standorten in acht Ländern bei der ZKW Group beschäftigt. Auch am Firmensitz in Wieselburg erreichte die Zahl der Beschäftigten mit 3.300 einen neuen Höchststand. Der Umsatz konnte trotz der schwierigen Rahmenbedingungen der internationalen Automobilindustrie auf einem hohen Niveau von 1,25 Milliarden Euro gehalten werden. „Die Zusammenarbeit mit LG ist erfolgreich und schafft positive Synergien. So konnten wir unser Portfolio um das Rückleuchten-Geschäft von LG Electronics mit zwei neuen Standorten in Korea und China erweitern. Damit peilen wir für 2020 wieder einen Rekordumsatz an“, zieht Oliver Schubert, CEO der ZKW Group, Bilanz.

Das vergangene Geschäftsjahr brachte für ZKW aufgrund der Automotive-Krise zwar keinen neuen Umsatzrekord, dennoch stehen die Zeichen auf Wachstum: Seit dem Vorjahr besitzt der Lichtsysteme-Hersteller eine Niederlassung im koreanischen Incheon. Der ehemalige Standort von LG Electronics dient der Entwicklung und dem Vertrieb von Rückleuchten für den Automotive-Markt im Asien-Pazifik-Raum. Integriert wurde auch der LG-Standort im chinesischen Ningbo, wo die Rückleuchten produziert werden.

Darüber hinaus erweiterte ZKW seine Werke in der Slowakei und in Mexiko um zusätzliche Kapazitäten. Insgesamt wurden über 210 Millionen Euro investiert. Am Firmensitz in Wieselburg werden ab April 2020 ein neues Logistikzentrum und Entwicklungslabor errichtet. „Wieselburg ist und bleibt die Keimzelle für Innovation und Treiber für den nachhaltigen weltweiten Unternehmenserfolg“, betont Schubert.

Innovationen und Auszeichnungen

So werden ganz nach dem Motto „Die Natur als Vorbild“ im Rahmen des „Project Dragonfly“ Sensoren und Kameras in die Scheinwerfer integriert, um Fahrzeuge für das autonome Fahren fit zu machen. Die Sensoren können dank künstlicher Intelligenz andere Verkehrsteilnehmer und Verkehrszeichen erkennen, Entfernungen sowie Geschwindigkeiten berechnen und daraus Steuerbefehle für das Fahrzeug erzeugen. Digitales Licht von ZKW unterstützt die Sensorik. Für seine Innovationen zum Auto der Zukunft – wie hochauflösende Lichtsysteme, Lösungen für autonomes Fahren oder innovatives Styling – hält ZKW zahlreiche Patente. 2019 wurde das Unternehmen unter anderem mit dem Global VW Group Award, dem German Design Award und Innovationspreis des Landes Niederösterreich prämiert.

ZKW ist eines der weltweit am stärksten wachsenden Unternehmen der Automobilzulieferindustrie. Dabei ist der Lichtsysteme-Spezialist gemäß seiner Vision „Bright Minds, Bright Lights“ stets auf der Suche nach qualifiziertem Personal und den hellsten Köpfen der Branche. „Unser Ziel ist ein 360-Grad-Angebot für die Automotive-Industrie. Die Erweiterung des Sortiments um das Rückleuchten-Geschäft ist ein Meilenstein für ZKW“, blickt Schubert voraus.