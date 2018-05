Warum kaufen wir, was wir kaufen? Wie fühlen, denken und handeln wir, wenn wir Werbung sehen oder ein bestimmtes Produkt verwenden? Elvira Fischer ist Expertin auf den Gebieten der Kognitiven Neurowissenschaften und Verhaltenswissenschaften und kennt die Antworten.

In ihrem Vortrag im Rahmen des 30. Trendforums „Neuroscience – Wie mit Neurowissenschaften unser Konsumverhalten erklärt und beeinflusst wird“ am 14. Juni um 18 Uhr gibt sie Einblicke, mit welchen innovativen Technologien und neurowissenschaftlichen Methoden die Wissenschaft das Konsumverhalten erforscht. Als Lead Product Specialist bei iMotions weiß sie außerdem, was die Erkenntnisse für unseren Alltag bedeuten. Im Anschluss an den spannenden Vortrag ist eine Diskussionsrunde geplant.

Anmeldung bei Mariella Pfannenstill unter 07416/53000760 oder per E-Mail unter mariella.pfannenstill@amu.at. Der Eintritt ist frei.