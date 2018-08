Musiker aus Nah und Fern verwandelten das idyllische Plätzchen bei hiesige & dosige in eine brodelnde Musik -und Tanzarena. Die Besucher waren vom Ambiente und vom vielseitigen Bühnenprogramm begeistert. Unglaublich welch wunderbares Festival-Feeling die unermüdlichen freiwilligen Mitarbeiter rund um halle2 Obmann Hubert Seiringer in den Park zauberten. Und das feinabgestimmte Line Up konnte ebenfalls überzeugen - vor allem die Bands, die am Samstag auftraten brachten die Stimmung zum Beben. Zu den Highlights zählte auch der Auftritt der Bodypercussion- und Urban Dance Workshop-Teilnehmer, der am Samstagabend das Bühnenprogramm eröffnete. Ein tolles Miteinander, Weltklasse-Musik und zwei unvergessliche, durchtanzte Tropennächte im Herzen des Mostviertels.