FH-Projekt: Strom zum Mitnehmen

Als Besitzer einer PV-Anlage und eines E-Autos fährt man morgens ins Büro und verbindet dort das E-Auto mit der Ladeinfrastruktur des Arbeitgebers. Eine intelligente Regelung überprüft, ob die eigene PV-Anlage zuhause mehr Strom produziert als das Haus benötigt, und sobald Strom ins Netz eingespeist wird, wird mit diesem Strom das Elektroauto beim Arbeitgeber geladen.

Das ist das Ziel des Projektes „EigenStrom2go“, das sich aktuell am Campus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt mit dem Thema Fernnutzung des eigenen Stroms beschäftigt. „Das erwähnte Beispiel erfordert Informationsaustausch zwischen mehreren Komponenten in Echtzeit und entsprechende detailgenaue Abrechnung im Nachhinein. Am Ende hätte ich aber die Chance, den PV-Strom, der zuhause über Mittag oft nicht benötigt wird, trotzdem (virtuell) selbst zu nutzen“, erklärt Christoph Schmidl, Leiter des Master-Studiengangs regenerative Energiesysteme & technisches Energiemanagement.

Das vom Umweltministerium finanzierte Projekt soll aber auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Lösungsansätze identifizieren.

