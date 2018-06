Die Firma Wibeba, die ZKW Lichtsysteme GmbH und Unternehmer Hannes Heindl übergaben in der Vorwoche einige moderne und sehr nützliche technische Gerätschaften an die Freiwillige Feuerwehr. Kommandant Thomas Reinbacher freute sich sichtlich über die gespendeten Ausrüstungsgegenstände, aber ganz besonders auch über die jahrelangen, sehr engen Partnerschaften mit den Betrieben.

„Wir wissen einfach, dass wir jederzeit Unterstützung von unseren ansässigen Betrieben bekommen und hier echte Partner haben, die großes Interesse daran haben, dass wir für verschiedene Ernstfälle gut gerüstet sind“, betonte Reinbacher.

Die Grundausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr wird natürlich von den beiden Gemeinden Wieselburg Stadt und Land finanziert. „Wir sind zum Glück sehr gut aufgestellt und bekommen auch hier große Unterstützung“, freut sich Reinbacher. In Planung ist ja nun auch ein neues Feuerwehrhaus.

Trotzdem, bei speziellen Wünschen oder Anforderungen kann die FF auch auf Partner in der Wirtschaft zukommen. „Wir machen große Übungen in den Betrieben – was bei Wibeba und ZKW besonders wichtig ist, damit wir uns auf den Firmengeländen orientieren können und die einzelnen Brandabschnitte kennenlernen“, erklärt der Feuerwehrkommandant, „wir sind keine Betriebs- oder Berufsfeuerwehr und müssen dennoch für solche speziellen Einsätze gerüstet sein.“

Bei der Feuerwehr Wieselburg wird auch geschätzt, dass die ansässigen Unternehmer auch immer wieder Gerätschaften ihrer Firmen zur Verfügung stellen. „Wir haben mit Hannes Heindl – einem langjährigen Feuerwehrkollegen – großes Glück, da er uns im Fall der Fälle schnell und unbürokratisch mit großen Geräten unter die Arme greifen kann“, weiß Kommandant Thomas Reinbacher.