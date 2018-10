Die Schüler der fünften Klassen im Francisco Josephinum sind bereit für ihren großen Auftritt. Die Vorbereitungen für den Maturaball in den Wieselburger Messehallen am Samstag, 27. Oktober (Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20.30 Uhr), der traditionellerweise auch heuer wieder Schlossball heißt und unter dem Motto „The Last Harvest – Reifestadium erreicht“ steht – laufen auf Hochtouren.

„Wir starten die letzte Runde eines unvergesslichen Lebensabschnitts und wollen das mit unseren Ballgästen gehörig feiern“, sind sich die Maturanten einig.

Beim Schlossball 2018 warten daher in den Wieselburger Messehallen wieder verschiedene Bars, eine zauberhaft dekorierte Kulisse und ein glühender Tanzboden auf die Gäste. Musikalisch Gas geben werden Stevens Bigband, Franky Shirz und Band, Bermuda Five, sowie aus den eigenen Reihen die Bigband und die Heurigenpartie des Francisco Josephinum.

Karten: www.josephinum.at