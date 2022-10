Gabriela Rolea neue CFO bei mRaP GmbH

Seit acht Jahren sind Laurenz Gröbner und Annamarie Zalesak als Geschäftsführer und Prokuristin sowie Miteigentümerin mit ihrer mRaP GmbH mit Sitz in Wieselburg erfolgreich im Wirtschaftsleben unterwegs. Ihr bekanntestes Produkt ist das cloudbasierte-Registrierkassensystem helloCash, mit dem man mittlerweile in sieben europäischen Ländern aktiv ist und mehr als 30.000 Kunden betreut. Daneben bietet die Firma noch weitere hilfreiche Tools für den Unternehmensalltag speziell von KMUs an.

Nun hat man die Geschäftsleitung erweitert und sich mit der 29-jährigen Gabriela Rolea aus Dürnstein eine Finanzexpertin als CFO ins Team geholt. Rolea, die zuvor bei der Constantia Teich GmbH und Caritas St. Pölten als Controllerin tätig war, startete auch bei der mRaP GmbH als Controllerin. Nach nur drei Monaten wurde sie zum CFO befördert. Die Verleihung der Prokura und die Aufnahme in die Geschäftsleitung für die Bereiche Finance & Accounting, Controlling und HR ist nun der nächste Schritt.

Vereinbarkeit von Familie (drei Kinder) und Karriere

„Mit viel Disziplin, gutem Zeitmanagement, dem nötigen Support und guter Organisation unter anderem durch flexible Arbeitsbedingungen funktioniert die erfolgreiche Vereinbarung von Job und Familie, auch als Mama von drei Kindern. Ich freue mich, weiterhin neue Entwicklungen in den von mir geleiteten Bereichen voranzutreiben“, sagt Gabriela Rolea.

„Gabriela Rolea hat sich in ihrer Rolle als CFO schnell bewährt und uns in der Unternehmensleitung mit wichtigen Inputs weit über ihr Tätigkeitsfeld hinaus unterstützt. Es war uns daher wichtig, diese Positionierung nach außen zu tragen. Neben Kindern eine Führungsrolle einzunehmen, soll möglich sein. Frau Rolea ist das beste Beispiel“, sagt Gröbner.

