Gastronom Ludwig Kleinlehner: Von der Wiesn zum Volksfest

Eröffnung mit dem Bieranstich

Aus dem traditionellen Wieselburger Volksfest wird nach über 90 Jahren ein richtiges Volks-FESTIVAL. Nichtsdestotrotz darf eines nicht fehlen: der traditionelle Bieranstich. Dieser findet am Mittwochabend um 20 Uhr in Ludwigs Festzelt statt. Danach sorgen dort „Die Sumpfkröten“ für Stimmung. Austropop ist auf der Festival-Bühne angesagt: „Wiener Wahnsinn“ spielt auf. „die.Tschechen“ sind auf der Schmankerlbühne zu hören und Matty Valentino („Hurra die Gams“) gastiert in der Party Arena.

Die FPÖ auf Österreich-Tour

Er hat beim Wieselburger Volksfest schon Tradition, der „blaue Donnerstag“. So auch dieses Mal. Am Donnerstag, 30. Juni, sind FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl, Generalsekretär Michael Schnedlitz und Landesparteiobmann Udo Landbauer mit der „Österreich Tour – Heimat. Wohlstand. Sicherheit“ beim Wieselburger Volksfest zu Gast. Ab 17 Uhr heizen die „Partygeier“ in Ludwigs Festzelt ein, ehe um 18 Uhr die Reden geschwungen werden. Danach gibt es einen Bieranstich und Freigetränke.

Gernot Kulis auf Sommertour

Am Freitag, 1. Juli, gibt es ein besonderes Schmankerl. Gernot Kulis ist mit seiner Erfolgshow „Hold the Line – Best of 20 Jahre Ö3-Callboy“ in der Messehalle 3 zu Gast (19 Uhr). Noch gibt es Karten (35 Euro, inklusive Eintritt zum Volksfest).

Gewerkschafter statt Bauern

Normalerweise gehörte der Samstag bei der Landwirtschaftsmesse und damit auch beim Volksfest dem NÖ Bauernbund. Heuer ohne Messe ist das anders. Der NÖ Bauernbund hat auf seinen Bauerntag verzichtet. Dafür lädt jetzt der ÖGB und die AK Niederösterreich alle Funktionärinnen und Funktionäre am Samstag, 2. Juli, ab 10 Uhr zum 1. NÖ Gewerkschaftstreffen bei einem Frühschoppen, bei dem „Die Edlseer“ aufspielen werden.

www.volksfest-wieselburg.at