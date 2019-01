Huemer war am Sonntag im 72. Lebensjahr verstorben. Seit Juli 1976 war Huemer Gemeindearzt in Wieselburg und übte dieses Amt auch zuletzt mangels Nachfolger noch im eigentlichen Pensionsalter aus. 2007 erhielt er für sein Wirken das Goldene Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Wieselburg.

Das Heilige Requiem findet am Freitag, 18. Jänner, um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche Wieselburg statt. Anschließend Verabschiedung beim Friedenskreuz. Die Betstunde findet am Donnerstag, 17. Jänner, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche Wieselburg statt.