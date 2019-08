Geboren am 1. August 1953 in Sapporo /Japan

1969-1972: Musik-High-School in Sapporo

1974-1978: Gesangsstudium in Tokyo

1979-1984: Gesangsstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien

ab 1979: Tätigkeit als Konzertsängerin in Japan und Österreich; mehrere CD-Aufnahmen

1985-1990: Gesangspädagogin in Stadl-Paura/Lambach (OÖ)

1989-2019: Gesangspädagogin und Lehrerin für Klavier an der Musikschule Wieselburg

1997: Gründung der „Midori&Sisters“ - es folgten zahlreiche Benefizkonzerte und eine CD-Aufnahme

2002: Gründung des Join us-Chores (Weihnachts-CD, Japanreise)

Musicalproduktion „Annie“ beim NÖ Viertelsfestival

- Konzertreisen nach Japan in den Jahren 1997, 2005, 2009 und 2017

Zahlreiche Kulturaustausch-Projekte an der Musikschule mit Chören und Musikern aus Japan

Seit 1996 herausragende Erfolge bei Wettbewerben - allein 80 Mal 1. Preisträger beim Landeswettbewerb von prima la musica