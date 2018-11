Bio, Fairtrade und Nachhaltigkeit sind in. Das zeigt sich beim Besucherandrang bei der vierten Auflage der „bio Österreich“, die Bio-Fachmesse am Messegelände Wieselburg, die am Sonntag und Montag über die Bühne geht.

200 Aussteller präsentieren dort ihre neuesten Produkte und decken damit die Themenbereiche Bio-Lebensmittel, Bio-Landwirtschaft und Landtechnik, Bio-Bekleidung, Bio-Kosmetik, Bio-Gastronomie und Bio-Urlaub ab.

Erstmals wurden heuer von der Messe Wieselburg in Zusammenarbeit mit dem Fachmagazhin biorama, dem Land Niederösterreich und „bio Austria“ auch die Bio-Awards vergeben. 73 Produkte wurden in zwei Kategorien eingereicht. 49 kamen in die Endausscheidung und wurden von einer prominent besetzten Jury bewertet. Die neu gestalteten Siegestrophäen gingen dabei zwei Mal nach Niederösterreich und zwei Mal nach Oberösterreich.

Den Sieg in der Kategorie Farm & Craft holte sich der Genusskoarl (Karl Severin Traugott) aus Wolkersdorf mit seiner „Wiener Würze“.

Der Sieg in der Kategorie Retail & Big Brands ging an die Firma Hermann Fleischlos (Thomas Neuburger) aus Ulrichsberg (OÖ) mit dem Produkt „Die Hermann Bratstreifen“.

Über den Sieg in der Sonderkategorie #Railjet mit DoN darf sich Tina Dobetsberger von der Riegelfabrik in Kremsmünster freuen. Ihr Produkt „True Love KürbisNussRiegel“ wird ab 20. Dezember drei Monate lang in allen ÖBB-Wagons gelistet sein. Ist es erfolgreich, so soll es nicht nur bei drei Monaten bleiben.

In der Sonderkategorie Farm & Craft Niederösterreich holte die Familie Harbich mit ihrem Produkt WeideBeef Biltong den Sieg ins Marchfeld, genauer gesagt nach Aderklaar.

Die „bio Österreich“ samt umfangreichen Rahmenprogramm ist noch am Montag, 19. November, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Infos und das genaue Tagesprogramm finden Sie unter www.messewieselburg.at