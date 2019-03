„Ich habe alle Bediensteten, Gemeindemandatare und Nachbarbürgermeister über diesen von mir sehr gut überlegten und schon seit längerem geplanten Schritt heute informiert. Denn ich habe immer schon bei den letzten Gemeinderatswahlen gesagt, dass ich nicht noch einmal kandidieren werde und sicher mit 70 nicht mehr Bürgermeister bin“, erklärte Günther Leichtfried der NÖN. Leichtfried wird am 21. Mai seinen 70. Geburtstag feiern.

Josef Leitner | Christian Eplinger

Als Nachfolger wird die SPÖ-Fraktion Leichtfrieds Wunschkandidaten Josef Leitner nominieren. Nach seiner Zeit als Landesparteiobmann der SPÖ Niederösterreich und Landeshauptmann-Stellvertreter (2008 bis 2013) wollte Josef Leitner eigentlich ja nichts mehr von der Politik wissen. Sein Wieselburger Heimatbürgermeister Günther Leichtfried, damals auch Klubobmann der SPÖ Niederösterreich, holte den heute 47-jährigen Leitner aber 2015 zurück in den Gemeinderat. Im April soll Leitner nun Leichtfried folgen.

