Jubiläumsfeier für Mitarbeiter der Brau Union

Alljährlich ehrt die Brau Union in Wieselburg langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verabschiedet jene, die in den Ruhestand treten, mit netten Worten und kleinen Geschenken. Die vergangen zwei Jahre war dies, Corona-bedingt, nicht möglich. Dafür gab es heuer einen wahren Ehrungsmarathon. Insgesamt gab es mehr als 40 Ehrungen seitens des Unternehmens, der Arbeiter- und Wirtschaftskammer und der Gewerkschaft. Besonders Franz Sonnleitner wurde mit tosendem Applaus begrüßt. Er wird Ende dieses Jahres in Pension gehen — mit 46 Dienstjahren im Unternehmen.

„Ich hatte das Glück, hier meine Lehre absolvieren zu dürfen, und kam jeden einzelnen Tag mit Freude zur Arbeit“ lacht Sonnleitner. Insgesamt waren rund 250 geladene Gäste anwesend, die mit einem Buffet, das keine Wünsche offenließ, verwöhnt wurden. Auch für musikalische Unterhaltung — mit dem Duo Cabrio — war gesorgt und der blonde Gerstensaft floss. Derart gut versorgt, ließen es sich zahlreiche Gäste nicht nehmen, mit ihren Kollegen bis in die frühen Morgenstunden zu feiern.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.