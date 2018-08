Das Angebot der neuen Kinderuni in Wieselburg fand großen Anklang.

Eintauchen in virtuelle Welten, Limonade herstellen, Raketen starten lassen, Cakepops machen, ein selbstgesungenes Lied auf eine CD aufnehmen oder eigene Ideen im Bereich von Schauspiel und Tanz umsetzen. Das alles und noch vieles mehr konnten die Kids beim ersten KinderUniversum in Wieselburg erleben.

Verschiedenste Dinge selbst ausprobieren, hinter die Kulissen verschiedener Sparten zu blicken und das Faszinierende an physikalischen Grundgesetzen kennenlernen – das Ziel der Kinderuni, die Bürgermeister Günther Leichtfried ins Leben gerufen hat, ist Interessen zu finden und zu wecken und die Neugier der Kinder zu nützen.

„Nächstes Jahr können wir doppelt so viele Kindern einbinden.“Bürgermeister Günther Leichtfried

„Es ist mir ein großes Anliegen, die Kreativität der Kinder herauszukitzeln und ihnen über das schulische Angebot hinaus etwas zu bieten, was ihnen hilft, sich voll zu entfalten. Wissen verändert sich heutzutage ständig. Was die Kinder darüber hinaus brauchen, dass können sie meiner Meinung nach mit so breitgefächerten Anregungen lernen“, erklärt Leichtfried.

Das KinderUniversum ist ein Leaderprojekt der Eisenstraße mit zwei Standorten. In Waidhofen/Ybbs gab es die Kinderuni heuer schon zum dritten Mal. In Wieselburg ging die Premiere am vergangenen Donnerstag und Freitag zur vollen Zufriedenheit aller über die Bühne.

„Wir haben heuer mit 60 Kindern begonnen, aber wir wissen jetzt, dass wir im nächsten Jahr auch Kinder aus den umliegenden Gemeinden einladen können. Ich denke, dass wir im nächsten Jahr fast doppelt soviele Kinder einbinden können“, freut sich der Bürgermeister.

Begeistert zeigen sich auch die Eltern der rund 60 jungen Uni-Besucher: „Es gibt so viel Wissen, das hier auf die Kinder wartet und natürlich altersgerecht aufbereitet wurde“, lautet der einhellige Tenor. Und auch die Kinder selbst fanden das zweitägige Kursprogramm einfach Spitze.