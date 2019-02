Halle 2 lud vergangenen Samstag die Musikgruppe Kollegium Kalksburg zusammen mit Antonio Fian in das Schloss Weinzierl und startete somit in ihr Veranstaltungsjahr 2019.

Der Abend gestaltete sich aus dem Vortrag der Texte von Dichter Antonio Fian und der musikalischen Untermalung der Gruppe Kollegium Kalksburg. An schwarzem Humor und pikanten Witzen fehlte es dem Programm nicht, doch gerade diese erheiterten das Publikum besonders. Sänger Vincenz Witzlsperger, Paul Skrepek an der Kontragitarre und Heinz Ditsch am Akkordeon bewiesen mit ihren Liedern, dass sie nicht nur musikalisch, sondern auch literarisch gut sind. Ein schräges Programm für Erwachsene, das begeistert.