KiB8 startete am Samstag beim Ballonwirt Aigner mit einem gelungenen Konzert in die Herbstsaison. Am Welttag der Bühnenwirtshäuser zeigte die Sängerin Gudrun Liemberger, alias „GuGabriel“, ihre musikalischen Fähigkeiten. Mit Gitarre, Klavier, Mundharmonika und nicht zuletzt ihrer Stimme legte sie eine tolle Show hin. Auf der Bühne zeigte GuGabriel ihren humorvollen Charakter und verlieh ihren selbstgeschriebenen Songs dadurch umso mehr Persönliches.