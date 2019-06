Fortsetzung wegen großen Erfolges: Im Vorjahr war die Jugendsingwoche - die es schon seit Jahrzehnten gibt - erstmals zu Gast im Francisco Josephinum und hat in diesem wunderschönen Ambiente ein neues Zuhause gefunden. In diesem Jahr steht die Woche unter dem Motto „4 Seasons @JUSIWO“, zusätzlich gibt es weitere Schwerpunkte wie etwa Klassik, instrumental oder das Erlernen von Jazz-Improvisation.

In jedem Fall ist für Abwechslung gesorgt, auch wenn sich alles ums Singen dreht: Vom Singen im großen Chor über unterschiedliche Stile in kleineren Ensembles bis hin zum Experimentieren und Choreografieren gibt es für die jungen Leute bei der Jugendsingwoche viele verlockende Angebote. Zum Rahmenprogramm gehören wieder eine Karaoke Night, ein Bunter Abend und die Möglichkeit, Beachvolleyball zu spielen.

Zum Abschluss geben alle Teilnehmer am 17. August um 19 Uhr im Schloss Weinzierl ein gemeinsames Konzert, bei dem sie ihre Stücke und Beiträge präsentieren. Zudem werden die Mitwirkenden der Jusiwo am 18. August die Sonntagsmesse in der Pfarrkirche Wieselburg musikalisch gestalten.