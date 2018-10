Das neu zusammengesetzte Altenberg Trio; Cellist Christopher Stradner und Pianist Christopher Hinterhuber (oben von links) garantieren zusammen mit dem Geiger Ziyu He „Kontinuität im Wandel“. Ziyu He ersetzt Gründungsmitglied Amiram Ganz (links), der seit 1994 beim Trio die Geige spielte, beim Konzert am 19. Oktober im Schloss Weinzierl (Beginn 19 Uhr) aber nochmals gemeinsam mit dem Trio neu zu hören sein wird.

| Nancy Horowitz