Kulturhof Aigner: Es geht ins 40. Spieljahr

Nach zwei Kulturjahren mit Corona-Einschränkungen geht die Kulturinitiative Bodensdorf 8 (KIB8) und das Bühnenwirtshaus Aigner in das erste „wieder normale“ Spieljahr. Und das ist gleich ein ganz besonderes. Denn exakt vor 40 Jahren – 1983 – ist das erste Livekonzert beim Ballonwirt Aigner gespielt worden. „Das war die Geburtsstunde unseres Kulturhofes, in dem viele in- und ausländische Kabarettisten und Musiker bis heute gerne auftreten“, schildert Herbert Aigner.

Seit 14 Jahren sorgt KIB8 für tolles Programm

2009 haben Herbert und Wolfgang Aigner gemeinsam mit Obmann Klaus Moser schließlich den Kulturverein KIB8 gegründet. Inklusive der Blue Monday Session und den Kultur-FREI-Tagen kommt man auf rund 30 Veranstaltungen pro Spieljahr.

Heuer startet dieses etwas verspätet – „ein Heizen des Kulturhofs hätte bei den Energiekosten keinen Sinn gemacht“ – am 11. März in die Spielsaison. Erster Act ist ein Livekonzert mit Ivery (Verena Koppendorfer) und der oberösterreichischen Band „Täglich frisches Obst“. Ein Höhepunkt im Frühjahr wird das Gastspiel von Rapid-Stimme und Entertainer Andy Marek mit Band am 1. April. Im Mai wird das Duo Bluatschink im Kulturhof mit einem Musik-Kabarett auftreten.

Ende August soll dann das 40-jährige Kulturhof-Jubiläum mit einem großen Fest gefeiert werden. „Noch steht das Programm nicht. Aber wir planen schon eifrig“, verrät Herbert Aigner.

