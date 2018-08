Seit Jahrzehnten ist die Heindl-Wehr in Bodensdorf ein beliebtes Naherholungsziel für viele Wieselburger. Auch viele Jugendliche treffen sich in lauen Sommernächten abends dort, um ein wenig zu chillen und zu feiern. Damit dies auch künftig so bleiben kann, appellieren Gemeinde und viele Heindl-Wehr-Besucher, gewisse normale Spielregeln einzuhalten. Vor allem in puncto Müll gibt es immer wieder Ärger.

„Ich glaube, es ist vielen nicht bewusst, dass, wenn sie ihren Müll liegen lassen, das Folgen für die Natur und auch die anderen Gäste hat. Die denken leider nicht so weit.“Astrid und Lukas aus Weinzierl besuchen regelmäßig die Heindl-Wehr

Erst in der Vorwoche machte die Wieselburgerin Cornelia Steiner ihrem Ärger via Facebook Luft. Sie fand am Dienstagmorgen Bierdosen, Pappendeckel und zerbrochene Bierflaschen. „Ich habe sie weggeräumt, damit sich niemand verletzt. Aber es ist bitter. Leider gibt es immer noch zu viele Idioten, die die Natur nicht achten und nicht bedenken, was sie mit ihrem zurückgelassenen Müll anrichten können“, sagt Steiner im NÖN-Gespräch.

„Eigentlich sollte jeder so vernünftig sein und seinen Müll wieder mitnehmen. Nur so bleibt die Heindl-Wehr auch das Naherholungsgebiet, das wir seit Jahren schätzen.“Franziska, gebürtige Wieselburgerin, die jetzt in Kärnten lebt, bei einem Heimatbesuch aber gerne bei der Heindl-Wehr relaxt

Dass dies leider bei der Heindl-Wehr kein Einzelfall ist, zeigte ein fast identes Facebook-Posting am Sonntag: erneut Getränkedosen und Flaschen, Glasscherben, leere Chips-Sackerl und Papiertüten. „Wir kennen die Problematik. Unsere Bauhof-Leute haben auch Mülltonnen dort aufgestellt und entleeren die Säcke regelmäßig. Es kann natürlich mal passieren, dass, wenn viel los ist, diese fast übergehen. Jeder sollte so verantwortungsbewusst sein, seinen Müll wieder mit nach Hause zu nehmen. Nur leider wird das oft genauso ignoriert wie das dort auf der Zufahrtsstraße herrschende Fahrverbot“, weiß Markus Wippl vom Gemeindeamt von Wieselburg-Land.

Die Heindl-Wehr ist im Privatbesitz von mehreren Anrainern. Die dulden die Naherholungssuchenden genauso wie die nächtlichen Partys – noch.