Sie ist Kürbis- und Seminarbäuerin und zugleich auch noch Brotbotschafterin. Die Rede ist von Maria Wurzer (56) aus Bodensdorf. Da die sympathische Bäuerin auch sehr gerne kocht und bäckt, war es für sie naheliegend, ein spezielles Kürbis-Kochbuch mit mehr als 120 verschiedenen Rezepten herauszubringen. Zu bekommen in jeder Buchhandlung.

Ob gedünstet, gegrillt, gekocht, gebacken, frisch oder eingelegt, pikant oder süß zubereitet – Kürbis zählt zu den wahren Alleskönnern in der Küche, lautet das Thema ihres Buches, das bei der Frankfurter Buchmesse unter den Top 10 in Sachen Kürbis aufschien.

In ihrem Kürbishof in Bodensdorf zeigt Maria Wurzer den Besuchern in einer eigenen Schauküche, wie man Kürbisse zu richtigen Leckerbissen verarbeiten kann. Außerdem gibt’s bei den Wurzers die schönste Kürbisschau NÖ mit Hofcafé und es werden auch Gruppenführungen angeboten