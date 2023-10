Nina Hartmann: Endlich Hausfrau im Kulturhof Aigner

Mit ihrem selbst auf die Beine gestellten Film „Match Me If You Can“ – eine Komödie über Dating Apps, Tinder und Online-Liebe – sorgte sie im Herbst des Vorjahres für Schlagzeilen. Mittlerweile ist die 42-jährige Tirolerin von der Kinoleinwand auf die Bühne zurückgekehrt. Am Freitag, 13. Oktober, gastiert sie ab 20.30 Uhr im Kulturhof Aigner mit ihrem Kabarettprogramm „Endlich Hausfrau“.

Dabei geht es – wie könnte es bei Nina Hartmann anders sein – „um alles Mögliche, eigentlich auch viel um Sex“, wie sie selbst in einem Interview mit freizeit-tirol.at sagt. Das Programm heißt übrigens so, „weil die größte Sorge meiner Mutter ist, ob aus mir endlich einmal noch eine Hausfrau wird. Ansonsten spreche ich viele verschiedene Themen an, es geht um Männer und Frauen, es ist ein Programm für Frauen, aber nicht gegen Männer“, sagt Hartmann ebenfalls in diesem Interview.

Nina Hartmann gastiert am 13. Oktober im Kulturhof Aigner in Bodensdorf (Wieselburg-Land). Foto: Maria & Andi Altmann

Im Pressetext zu diesem Kabarettprogramm heißt es: Das Leben als selbstständige, selbstbewusste, emanzipierte, alleinverdienende, Zimmerpflanzen-ziehende Frau, Tochter, Freundin, Hop-on Hop-off-Single, Schauspielerin, Autorin und Kabarettistin – kurz: für Nina Hartmann – ist hart: man muss Termine managen, Texte für Castings lernen, auftreten, einspringen, mit Ablehnungen umgehen, neue Wege finden, ein Drehbuch schreiben, es produzieren, Mamas Handy updaten, Paketdienstzettel entziffern, Freundinnen trösten, Sexratgeberin sein, Ehemänner daten und lustige Interviews geben, ob Frauen überhaupt lustig sind.

Am besten man überzeugt sich am 13. Oktober selbst von Nina Hartmann, der – wie es in vielen Medienberichten heißt – „lustigsten Tirolerin seit Hansi Hinterseer“.

Nina Hartmann „Endlich Hausfrau“, Freitag, 13. Oktober, 20.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr), Kulturhof Aigner. Karten unter www.oeticket.com.