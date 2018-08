Drummer Christian Ziegelwanger spielt bei bekannten Musicals im Orchester und trat schon mit Gloria Gaynor auf. Am 14. August feiert er seinen 40. Geburtstag mit einem Konzert beim Aigner in Bodensdorf. Warum er es der Band Toto widmet und was ihm an seinem Beruf gefällt, verriet „Ziagl“ im NÖN-Interview.

NÖN: Wann haben Sie begonnen, Musik zu machen?

Christian Ziegelwanger: Mein Vater spielte in einer Tanzband, sie probten oft bei uns zuhause. Ich war vor allem vom Schlagzeuger fasziniert - so kam ich auf dieses Instrument. Als Elfjähriger trat ich mit meinem älteren Bruder Franz und einem Freund beim Faschingsball in Kolm auf – das war meine erste Band. Später spielten dann auch mein Vater und meine zwei jüngeren Geschwister Erich und Karin mit.

Wie ist es dazu gekommen, dass Sie als Musiker Ihr Geld verdienen?

Ziegelwanger: Im Zuge meines Studiums bei Walter Grassmann am Konservatorium in Wien hatte ich schon die ersten Engagements bei Dorretta Carter, Erwin Bros oder The Horny Funk Brothers. Gleich danach bekam ich bei den Vereinigten Bühnen Wien ein fixes Engagement. Daneben hab ich unterrichtet und mit tollen Musikern wie Monika Ballwein, Matthias Simoner und Reinhard Theiser zusammengearbeitet.

Was ist für Sie das Besondere an Ihrem Beruf als Musiker?

Ziegelwanger: Beim Musizieren geht es immer um den Moment, darum, was da gerade passiert und darum, wie die Musiker und schließlich die Zuhörer reagieren – das ist das Besondere.

Was zählte zu den Highlights?

Ziegelwanger: Auftritte mit dem Percussionisten Martin Grubinger oder Gloria Gaynor, die TV Sendung Dancing Stars und Tourneen, etwa in Marokko oder Japan.

Warum widmen Sie Ihr Geburtstagskonzert der Band Toto?

Ziegelwanger: Ich war ungefähr 14, als Toto am Stadtfest in St. Pölten spielte. Es war die erste Live Band, die mich total begeisterte und von der ich nicht mehr loskam. Und 2018 feiert auch Toto 40-Jahr-Jubiläum.

Was erwartet das Publikum?

Ziegelwanger: Ein Streifzug durch alle Toto-Alben und natürlich Hits wie Rosanna, Hold the Line oder Africa. Wir sind eine zehnköpfige Band - mit dabei sind unter anderem mein langjähriger Freund Matthias Simoner und meine Schwester Karin Zehetner. Ich freu mich auf ein einzigartiges Konzert.